Данные пассажиров вывозных рейсов в Россию утекли в Сеть

В интернете выставили на продажу данные, которые якобы принадлежат россиянам — пассажирам вывозных рейсов из-за границы. Об этом 15 июня сообщил основатель и технический директор DeviceLock Ашот Оганесян.

По его словам, впервые база появилась в Сети в конце апреля. Тогда продавец просил $240 тыс. за базу из 79,6 тыс. строк, при этом не предоставляя никаких доказательств ее реального существования. Через несколько дней объявление было удалено, однако 12 июня появилось вновь, но уже от другого человека.

Новый продавец утверждает, что в базе содержится 115 тыс. строк, ее цена — 66,6 биткоина ($627 тыс.). Неизвестный ее использует для кардинга, то есть покупает на указанные реквизиты карт подарочные сертификаты App Store & iTunes Gift Card и выставляет их на продажу.

По мнению Оганесяна, в базе могут содержаться ФИО, дата рождения, паспортные данные, адрес, телефон, e-mail, дата выезда и въезда из РФ, дата подачи заявления на портале госуслуг, а также данные банковской карты, счета, загранпаспорта и страна нахождения гражданина.

«Вероятнее всего, база была скопирована при передаче из одного ведомства в другое по электронным каналам связи. Также существует вероятность, что база может являться фейком, так как продавец, с одной стороны, выставил необычно высокую цену, с другой — не предоставляет подтверждений существования данных, помимо скриншотов с 34 строками», — рассказал Оганесян «РИА Новости».

Эксперт предупреждает, что в случае существования базы пострадавшим могут приходить фишинговые письма о якобы начисленных компенсациях и поступать звонки от мошенников с просьбой назвать код от интернет-банка.

На фоне пандемии коронавируса многие страны приостановили международное авиасообщение, в том числе и Россия. Для эвакуации застрявших за границей граждан осуществляются вывозные рейсы.

Для получения материальной помощи и записи на рейс нужно было заполнить специальную форму на портале госуслуг. Информация о заявителе направляется в МВД и МИД, заявка рассматривается в течение суток, после чего Минкомсвязи уведомляет о результате и направляет информацию о вывозном рейсе. Данные об оказании материального содействия также направляются в ФНС И ФСБ. Для оказания поддержки было выделено 500 млн рублей.

Ранее в июне в Пенсионном фонде России (ПФР) предупредили о новой схеме мошенничества с «перерасчетом пенсий». Недобросовестные юридические организации предлагают совершить перерасчет, средняя сумма которого составляет около 50 рублей. При этом за свои услуги аферисты берут от 20 тыс. до 900 тыс. рублей.