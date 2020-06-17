Дата отмены рабства стала выходным для госслужащих в Нью-Йорке

17 июня 2020     11
Дата отмены рабства стала выходным для госслужащих в Нью-Йорке

Государственные служащие в американском штате Нью-Йорк получили новый ежегодный выходной день — 19 июня, в день, когда было отменено рабство в США, они смогут не выходить на работу. Соответствующий указ опубликован на сайте правительства штата.

Таким образом в этот день госслужащие могут не работать, но получить за него полный оклад без штрафов. В случае, если присутствие на работе необходимо, то человек получит дополнительный день к отпуску.

Ранее 17 июня день отмены рабства стал праздничным в штате Мичиган, об этом сообщила губернатор штата Гретхен Уитмер. Гендиректор социальный сети Twitter также добавил этот день в календарь праздников для сотрудников компании, пишет ТАСС.

Последние недели в США продолжаются акции протеста и беспорядки из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина погиб после жесткий действий полицейских во время задержания.

Инцидент вызвал широкий общественный резонанс, люди выступили против расизма и злоупотребления властью со стороны полиции.

Источник: Газета Известия

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