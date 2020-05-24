Дело о взрыве в управлении ФСБ прекратили из-за смерти подозреваемого

24 мая 2020     11
Дело о взрыве в управлении ФСБ прекратили из-за смерти подозреваемого

Следователи Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по нереабилитирующим основаниям прекратили уголовное преследование подростка, который в октябре 2018 года пронес в архангельское управление спецслужбы взрывное устройство и погиб от взрыва. Об этом в воскресенье, 24 мая, источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС.

По словам собеседника агентства, решение о прекращении уголовного дела было принято после того, как следователи ФСБ провели тщательное расследование, получили результаты по назначенным ранее экспертизам и допросили свидетелей.

21 марта 2019 года сообщалось, что на 27-летнюю жительницу Медвежьегорска (Республика Карелия) завели уголовное дело за оправдание теракта в здании Управления ФСБ Архангельска на своей странице во «ВКонтакте».

В октябре 2018 года в здании УФСБ в Архангельске 17-летний студент-анархист привел в действие взрывное устройство. Молодой человек погиб на месте. Также ранения получили три сотрудника управления. Губернатор Архангельской области назвал погибшего студента жертвой оппозиции.

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Источник: Лента.Ру

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