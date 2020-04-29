Деньги в эпоху кризиса

В разгар глобального кризиса мы оказались с деньгами. Это – наши деньги, общественные. И их немало. В Фонде национального благосостояния в начале марта было 8250 млрд рублей. Это примерно по 56 тысяч рублей на каждую душу в России. Они от экспорта нефти и газа – ресурса, принадлежащего всему народу. Их копили на черный день, не тратили на инвестиции. Так, может быть, их просто раздать? Широко рассеять по России, что-то оставив в загашнике? Нам всем нелегко, мы с ужасом смотрим, как тают наши сбережения, если они есть! Почему бы не отдать?

Да, отдать нужно, но кому? Эти деньги – не резиновые, и впереди еще много рисков. Мы только вступаем в глобальный кризис, и главное – не обжечься хуже соседей. Европейскому Союзу – нашему главному клиенту (41% внешнеторгового оборота России) – МВФ сулит падение ВВП в 2020 году на 7,5%, Китаю, торговому партнеру №2 (18% российского экспорта – импорта) – резкое торможение. От него ожидают рост ВВП – до 1,2% вместо 6 – 7%, как в прошлые годы.

А нам-то что? ЕС и Китай – крупнейшие потребители российского сырья. Чем у них хуже, тем меньше спрос на нефть, газ, уголь и т.п. из России и тем ниже цены на них. Так что в 2020 году на нас не прольется золотой дождь. Неизвестно, когда закончится пандемия, не будет ли второй большой волны. Впереди – риски, и стоит быть терпеливыми, осторожными в том, как мы тратим резервы и как удерживаем экономику на плаву, штопая ее пробоины.

Так кому же все-таки помочь – быстро, срочно, по первому звонку, не требуя тысячи подтверждений? Ответ – в первую очередь, тем, кому за 70 лет. Особенно в регионах, там, где семьи – беднее. Они – в главной группе риска пандемии. Именно им важнее всего не рваться из дома, иметь запас продуктов и лекарств, не проклиная всё на свете.

В России живут 13,8 млн. человек старше 70 лет. 15 тыс. рублей – это стоимость запаса продуктов, по меньшей мере, на месяц. И еще это – средний размер пенсии в России в 2020 году. Сколько мы потратим на такую автоматическую, по возрасту, разовую помощь? Сколько, если попросим тех, кому она не нужна, просто не брать деньги, вернуть их? Не разбираясь в доходах, не требуя унизительных подтверждений того, что ты тянешь еле-еле?

По оценке – не больше 150 млрд рублей. Это – 1,8% Фонда национального благосостояния. Но зато – какие правильные деньги, и в какой нужный адрес! Насколько это меняет наши ощущения происходящего – вместо «вертолетных денег» массовая, быстрая, адресная помощь, с минимальными издержками! Именно тем, кому она нужна больше всего. Помощь государства – от имени всех нас, из нашей общей «кассы взаимопомощи» – Фонда национального благосостояния. И данных о тех, кому за 70, их пенсионные счета искать не нужно. Всё это уже есть.

А кому еще нужна срочная, без оглядки помощь? Семьям с детьми до 8 – 9 лет. Таких детей в России -19 млн человек. И снова – просим тех, кто не испытывает нужды в деньгах, самим отказаться от выплаты. По чести, по достоинству – мы сильные, нам не нужно, отдайте слабейшим. Разовая, быстрая помощь в 15 тыс. рублей? Просто по факту, что в семье есть такое дитя, на каждого ребенка? Сколько на это нужно денег, понимая, что кто-то обязательно откажется, что у нас много – сильных, зарабатывающих?

Ответ – примерно 300 млрд рублей? Много? Конечно, нет, мы можем себе то позволить! Это – 3,6% Фонда национального благосостояния.

Есть ли еще кто-то, кому нужна срочная помощь? Да, инвалиды первой группы и дети – инвалиды (это отдельная группа). Их – порядка 2 млн человек. Сколько для них нужно денег? 30 млрд руб. или 0,4% Фонда национального благосостояния.

Всё вместе –около 6% ФНБ. Давайте сделаем это быстро и неукоснительно, понимая, что денежная помощь от общества, государства всем не нужна! Не нужна, прежде всего, самым сильным, состоятельным. Не меньше, чем 10 – 15% населения России (15 – 20 млн человек) даже не думают о том, что им кто-то что-то должен дать. У них доход в семье – больше 60 тыс. рублей «на душу». Плюс 9 – 10% населения (до 15 млн человек) с доходом от 45 до 60 тыс. рублей на каждого (Росстат). Здесь ситуация хуже, но все же денежная подушка более – менее есть, даже если случится перерыв на 1 – 3 месяца.

Многие из нас работают на государство – госаппарат, армия, безопасность, госсектор. Им зарплата гарантирована. В госаппарате работают 2,1 млн человек, в бюджетных учреждениях – 13,7 млн человек (2018). Их доходы – часть финансовой подушки для их семей.

А сколько нас – в крупнейшем бизнесе, слишком большом, чтобы быть закрытым, часто с участием государства? Число занятых на крупных предприятиях – несколько десятков миллионов человек. Только в топ-5 крупнейших компаниях, находящихся под контролем государства, работает не меньше 2 млн человек. В топ-100 частных компаниях России (по версии Forbes-2019) – больше 3 млн сотрудников. А члены их семей? При всем двойном счете, сокращениях, неполном рабочем дне опыт прошлых кризисов нас убеждает, что большинство тех, кто занят в госсекторе и крупнейших компаниях – продержатся, особенно если пандемия, «карантины» будут продолжаться до 3 – 4 месяцев.

А кто остался? Средний и малый бизнес и все те, кто связали с ним свою судьбу. 22-23% ВВП России, 6 млн микро-, малых и средних предприятий (персонал – более 12 млн человек), в т.ч. 3,4 млн индивидуальных предпринимателей, больше 3 млн самозанятых. Хуже всего придется тем, кто работает “с колес” и за счет кредитов. Малый бизнес, если сокращаются клиенты, поставки, выручка, может выдержать 1-3 месяца. Дальше обычно он бросается, или сжимается, или уходит в тень. И еще – 14 – 15 млн человек находятся в зоне неформальной занятости, работают без контракта. Самые высокие риски – в регионах, особенно в тех, где большая доля населения занималась отходничеством, работает в крупных городах. Она вдруг стала неподвижной.

Им не нужно раздавать деньги. Это всё здоровые люди, которые хотят и умеют работать. Хотят иметь сбережения, наращивать имущество семей. Им нужно помочь сохранить бизнес и рабочие места. А как? Кредиты, под нижайший, вплоть до нуля процент, лишь бы отдали потом. Через кого? Не только через крупнейшие банки, которые бывают неповоротливыми, но и через всю сеть из 400 банков, действующих в России. Куда? Прежде всего, в регионы. Москва лучше насыщена деньгами и выдержит. По каждому кредитному институту Банку России хорошо известен портфель кредитов среднему и малому бизнесу, индивидуальным предпринимателям, фермерским хозяйствам. Открыть лимиты рефинансирования Банка России на эти цели, на облегченных условиях – никаких технических проблем. А для чего кредиты? Не только на зарплату – в оборотные средства, для того, чтобы бизнес шел, жизнь продолжалась. Вспомним – речь идет о 22 – 23% ВВП России. А за cчет каких средств? Хотя бы 15% Фонда национального благосостояния! Это 1,2 трлн рублей. Всего лишь четверть уже выданных кредитов «малым и средним». Но как бы это помогло в трудные времена!

Всего лишь 20 – 21% ФНБ – в самые больные точки общества и экономики. Не печатный станок, эти деньги – наши накопленные доходы на черный день. Они уже прошли один раз через бюджет. Нельзя забыть, что не меньше трети их вернется государству в виде налогов и социальных платежей. Когда мы покупаем хлеб, в его цену уже включены все налоги. Это деньги на две трети кредитные, возвратные. Они вернутся в Фонд национального благосостояния. Они окупятся сторицей.

Власть во времена кризиса – это врач. Важно, чтобы врач купировал в сложные времена самые больные точки социального и экономического организма. Мы отлично научились делать это для крупнейшего бизнеса ради сохранения основных систем нашего общества – энергия, вода, тепло, коммуникации, сырье, безопасность. 2020 год доходит до каждой семьи. И сегодня важно не только снять боль самых ранимых, но и сохранить и, быть может, приумножить живую свежую почву российской экономики – микро-, мелких, средних, всех, кто производит массу всего, чем мы живем каждый день. Это была бы одна из самых выгодных инвестиций для нас – в будущее. Мы все равно никуда не уйдем от главных задач – качество жизни, имущество семей, темпы роста, модернизация, инновации. Это возможно сделать только с мелким и средним бизнесом, достигающим 40 – 50% ВВП.

Автор — зав. отделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН

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