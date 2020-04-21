Депутат Госдумы предложил заморозить уровень индексации тарифов ЖКХ

21 апреля 2020     9
Депутат Госдумы предложил заморозить уровень индексации тарифов ЖКХ

Оставить индексы изменения платы за услуги ЖКХ во втором полугодии 2020 года на прошлогоднем уровне предложил депутат Государственной думы Иван Сухарев. Письмо с этим предложением отправлено вице-премьеру Марату Хуснуллину, сообщает RT.

Согласно законодательству, предельный размер повышения тарифов на услуги ЖКХ государство определяет ежегодно.

Во второй половине 2020 года тарифы, согласно распоряжению правительства, повысятся в среднем на 4%. В прошлом году, в аналогичный период, средний размер индексации составлял 2,4%.

«Прошу вас рассмотреть возможность оставить индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на уровне 2019 года», — сказано в тексте обращения.

По мнению депутата, данная мера позволит предотвратить резкое увеличение расходов на услуги ЖКХ для граждан на фоне сложной экономической обстановки, связанной с распространением коронавируса.

31 марта представители «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) направили главе Центробанка Эльвире Набиуллиной письмо с просьбой отменить банковские комиссии при оплате услуг ЖКХ для россиян, особенно в условиях режима самоизоляции на фоне пандемии коронавируса SARS-CoV-2.

В период самоизоляции расходы российских семей на оплату ЖКУ вырастут примерно на треть. Такой прогноз «Известиям» дали эксперты отрасли. Речь идет о тратах на горячую и холодную воду, а также электричество — их потребление рассчитывается по приборам учета. Находясь дома круглые сутки, люди неизбежно увеличивают расход ресурсов. В качестве помощи населению на время пандемии управляющие компании будут отменять штрафы за неуплату услуг ЖКХ, льготы начнут автоматически продлеваться, а в столичном регионе приостановят сбор взносов на капремонт.

Источник: Газета Известия

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