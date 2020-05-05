Депутат Рады Новинский излечился от коронавируса

Отрицательный тест на наличие коронавирусной инфекции получил внефракционный депутат Верховной рады Украины Вадим Новинский. Об это политик сообщил в своем Facebook во вторник, 5 мая.

По словам украинского народного избранника, он абсолютно здоров.

«Спасибо всем, кто в эти дни поддерживал меня – молитвами и добрым словом. Слава Богу за все! Желаю скорейшего выздоровления всем, кто также заболел и сегодня борется с коронавирусом», ― написал он.

О том, что у Новинского был выявлен коронавирус стало известно 15 апреля.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом SARS-CoV-2, произошла в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 200 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным международного статистического бюро Worldometer на сегодняшний день, на Украине зафиксировано 12 331 случаев заражения коронавирусом, выздоровели ― 1 619 пациентов, умерли ― 303.

Всего в мире по данным бюро выявлено более 3,6 млн подтвержденных случаев инфицирования, излечились более 1,2 млн пациентов, скончались ― 252 429.