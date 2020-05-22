Депутат рады обвинил Зеленского в желании ввести «налоги на все»

Сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Верховной раде Вадим Рабинович раскритиковал прошедшую в среду пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского. В эфире телеканала «112 Украина» он предложил президенту признаться, что тот собирается ввести «налоги на все».

Рабинович пояснил, что в заявлениях главы государства ему не удалось понять, какую «страну он строит».

По мнению депутата, сторонники Зеленского в Раде — партия «Слуга народа», — не предлагают стратегического плана по выходу страны из кризиса, а наоборот вносят законопроекты, вызывающие недоумения.

«Для того, чтобы развивать культуру, вы нашли единственный способ — собирать с людей деньги. Для того, чтобы воевать, вы ввели военный сбор, потому что нам не хватает. Так нам тоже не хватает всем — всей стране не хватает. <…> С заробитчан давай заберем деньги. Ну тогда надо сказать, что, дорогие друзья, моя политическая сила идет к победе на выборы для того, чтобы ввести налоги на все, что есть в стране», — сказал Рабинович.

За прошедший месяц поддержка партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» снизилась на 1,4% по сравнению с мартовскими значениями. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Несколько дней назад на Украине оценили итоги первого года Зеленского на посту президента страны. По результатам опроса только около трети респондентов довольны работой главы государства.

Кроме того, украинцы назвали лучшего президента в истории страны. Им оказался Леонид Кучма. Зеленский занял второе место в рейтинге.