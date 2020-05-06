Детский реабилитационный центр в Тобольске перевели на особый режим

6 мая 2020     8
Детский реабилитационный центр в Тобольске перевели на особый режим

В Тобольске социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних перешел на особый режим работы. Это связано с распространением коронавируса. С 20 апреля он, как и многие другие учреждения социальной сферы, работает в полной изоляции.

Как пишет megatyumen.ru, в центре сейчас проходят реабилитацию 19 детей из 12 семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Процесс обеспечивают 12 специалистов.

Школьники учатся дистанционно, сотрудники помогают им изучать новый материал, готовить письменные работы и домашние задания. С учителями-предметниками постоянно поддерживается связь. Тематические воспитательные и профилактические занятия также не останавливаются. Они направлены на формирование здорового образа жизни.

В департаменте социального развития Тюменской области отметили, что это не просто самоизоляция специалистов центра вместе с подопечными. Сотрудники и воспитанники живут одной семьей, они все вместе выходят на утреннюю зарядку, вместе организуют субботники, общаются и читают книги.

15 апреля сообщалось, что на тобольском предприятии «ЗапСибНефтехим» увеличен выпуск полипропилена. Это материал используется при изготовлении медицинских масок.

Источник: Газета Известия

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В Тобольске социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних перешел на особый режим работы. Это связано с распространением коронавируса. С 20 апреля он, …



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