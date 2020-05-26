Детский труд и свадьбы оказались способом выжить в Йемене во время пандемии

Пандемия пневмонии COVID-19 в Йемене может привести к гуманитарной катастрофе. Об этом рассказали специалисты управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, передает Reuters.

«Мы видим, что в стране растет число семей, прибегающих к таким опасным механизмам выживания, как попрошайничество, детский труд и свадьбы с несовершеннолетними. Это их способ выжить», — рассказал представитель управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Чарли Яксли.

В ведомстве подчеркнули, что около 80 процентов населения Йемена зависят от гуманитарной помощи. Из-за этого кризис, связанный с распространением коронавируса, может ударить особенно сильно по этой стране.

Кризис в Йемене возник из-за вооруженного конфликта, который находится в активной фазе с 2014 года. Повстанцев-хуситов, предположительно, поддерживают Иран и «Хезболла». Против них — армия Йемена и коалиция арабских стран, возглавляемая Саудовской Аравией.

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Источник: Лента.Ру