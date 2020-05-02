Девушка-боец MMA помогла арестовать извращенца

2 мая 2020     11
Девушка-боец MMA помогла арестовать извращенца

Бразильская боец смешанного стиля (MMA) Мария Рибейро помогла задержать извращенца. Об этом сообщает MMA Fighting.

Рибейро заметила подозрительного мужчину возле своего дома. Злоумышленник, будучи на велосипеде, оголил себя перед девушкой, ее родственницей и подругой.

«Миллион мыслей пронеслись в моей голове. А что если это увидят дети, которые постоянно играют на лужайке перед домом. Вдруг этот мужчина снова вернется?» — рассказала Рибейро в беседе с изданием.

Бразильянка не позволила мужчине скрыться — все три женщины сели в машину и нагнали злоумышленника. Рибейро выбежала из машины и атаковала неизвестного. Бразильская спортсменка сумела справиться с его сопротивлением. Три девушки помогали удерживать извращенца до прибытия полиции, которая его арестовала.

Рибейро известна по выступлениям в организации Brave CF. На ее счету пять побед и три поражения.

Источник: Лента.Ру

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Девушка-боец MMA помогла арестовать извращенца
Девушка-боец MMA помогла арестовать извращенца

Бразильская боец смешанного стиля (MMA) Мария Рибейро помогла задержать извращенца. Об этом сообщает MMA Fighting. Рибейро заметила подозрительного мужчину возле …



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