Девушка-боец MMA предстала перед фанатами в кимоно на голое тело

6 июня 2020     7
Девушка-боец MMA предстала перед фанатами в кимоно на голое тело

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Алиша Заппителла предстала перед фанатами в куртке от кимоно, надетой на голое тело. Снимок спортсменка разместила в своем Twitter-аккаунте.

«Вы за ги или против? Лично я предпочитаю no-gi», — написала 25-летняя Заппителла. Рядом с ней на фотографии можно разглядеть пурпурный пояс. Помимо MMA американка практикует бразильское джиу-джитсу. No-gi (без куртки — прим. «Ленты.ру») — это борьба без кимоно.

Заппителла известна по выступлениям в промоушене Invicta FC. На ее счету шесть побед и два поражения по правилам MMA.

Пурпурный пояс — третий по счету ранг в бразильском джиу-джитсу после белого и синего поясов. Далее следуют коричневый и черный.

Источник: Лента.Ру

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