Девушка делала парню нелепые прически во время самоизоляции и прославилась

Американка начала делать своему парню нелепые прически, находясь на самоизоляции, и прославилась в сети. Фотографии появились в ее Instagram-аккаунте.

Парикмахерша Хейди Ли Олей (Heidi Lee Oley) закрыла свой салон красоты в связи с пандемией коронавируса и решила практиковаться на волосах своего парня, программиста Джеффа Кларка (Geoff Clark), с которым они вместе находятся под карантином. Она опубликовала снимок, где запечатлен мужчина с прической Джорджа Вашингтона, и подписчики попросили ее продолжать.

When you’re in quarantine but need to freshen up some up do skills… Фото опубликовано @heidileeoley

На другой размещенной серии фотографий собранные в пучок волосы мужчины украшают фиолетовые маленькие цветы, при этом две передние пряди накручены. Женщина также поделилась кадром, где ее парень позирует с прической, как у героини «Звездных войн» принцессы Леи.

Princess Geoffrey & baby yoda Фото опубликовано @heidileeoley

«Я хочу стать лучом света в тяжелое для моей индустрии время», — заявила Олей, отметив, что бьюти-сфера страдает из-за потери клиентов.

В марте подстриженные в домашних условиях челки стали трендом во время изоляции. По всему миру девушки начали отрезать челку самостоятельно из-за закрытых на карантин салонов красоты, а некоторые их них признались, что меняют таким образом внешность от скуки.

Источник: Лента.Ру