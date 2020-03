Девушка делала парню нелепые прически во время самоизоляции и прославилась

Американка начала делать своему парню нелепые прически, находясь на самоизоляции, и прославилась в сети. Фотографии появились в ее Instagram-аккаунте.

Парикмахерша Хейди Ли Олей (Heidi Lee Oley) закрыла свой салон красоты в связи с пандемией коронавируса и решила практиковаться на волосах своего парня, программиста Джеффа Кларка (Geoff Clark), с которым они вместе находятся под карантином. Она опубликовала снимок, где запечатлен мужчина с прической Джорджа Вашингтона, и подписчики попросили ее продолжать.

When you’re in quarantine but need to freshen up some up do skills…

Фото опубликовано @heidileeoley