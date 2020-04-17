Девушка назвала коронавирус лучшим событием в жизни и была раскритикована

Пользовательница Reddit из США с ником tiaradactyl назвала коронавирус лучшим событием в своей жизни. Она объяснила эту позицию тем, что за время эпидемии смогла устроиться на работу мечты. Несмотря на это, многие принялись критиковать девушку, а ее пост вызвал недоумение у многих пользователей сети.

Американка рассказала, что осталась без работы из-за карантина, введенного в связи с распространением коронавируса. Тогда она решила изучить вакансии онлайн. В итоге ей удалось устроиться на работу мечты и стать смотрительницей парка.

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По словам tiaradactyl, это событие стало огромным счастьем для нее, от радости она кричала и плясала. Девушка пояснила, что на новой работе сможет жить прямо в парке вместе со своей собакой. «Мне не нужно платить за аренду, я буду на улице 100 процентов времени. Я невероятно счастлива», — заключила она.

Публикация набрала около 100 тысяч лайков, а автор получила несколько виртуальных наград от пользователей, высоко оценивших ее историю. Однако у многих пост о хорошем отношении к эпидемии коронавируса вызвал негативную реакцию.

«Я счастлив за тебя, но пожалуйста в следующий раз не пиши, что COVID-19 — это лучшее, что с тобой произошло. Потому что это не так», — написал SwissTanuki. SongRiverFlow также поздравил девушку, но заметил, что заголовок получился ужасным и что у его отца в тот день умерли пять пациентов. В ответ tiaradactyl написала, что не хотела кого-либо обидеть и попросила прощения за неудачную формулировку.

Ранее телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева отвечая на вопрос об опасности коронавируса, назвала его одним из самых прекрасных вирусов. Такое мнение она объяснила тем, что средний возраст умерших из-за коронавируса — 79 с половиной лет, а дети им практически не болеют.

Как спастись от коронавируса? Старайтесь не выходить из дома без необходимости Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения. Соблюдайте дистанцию в общественных местах Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура. Регулярно мойте руки Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его. По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм. Соблюдайте правила респираторной гигиены При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.



Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь. При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус. Полезные сайты и телефоны: — сайт стопкоронавирус.рф;

— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;

— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;

— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;

— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);

— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;

— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;

— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.





Источник: Лента.Ру