Девушка отправила бывшему парню грузовик лука и пожелала «плакать так же сильно»

19 мая 2020     16
Девушка отправила бывшему парню грузовик лука и пожелала «плакать так же сильно»

В Китае девушка решила проучить изменявшего ей парня и отправила ему тонну лука, пожелав «плакать так же сильно», как она. Об этом пишет издание Daily Mail.

Девушка, чье имя не называется, по фамилии Чао (Zhao) чувствовала себя опустошенной после того, как ее бросил парень после года отношений. Узнав о том, что молодой человек не переживает из-за разрыва отношений, она пришла в ярость.

Она заказала доставку тонны красного лука к дому своего бывшего возлюбленного. К посылке была приложена записка: «Я плакала три дня, теперь твоя очередь». Попытки курьера связаться с молодым человеком оказались безуспешными, в итоге более четырех часов он разгружал грузовик с луком у дома адресата.

Позже девушка рассказала местной прессе, что купила лук в надежде заставить своего бывшего парня, «плакать так же, как и она». По словам соседа бывшего возлюбленного Чао, он не уверен, если тонна лука заставила его плакать. «Но я точно плакал. Теперь весь жилой комплекс пахнет луком», — сказал он.

Ранее 31-летняя американка Кимберли Энн (Kimberly Anne) отомстила парню из Tinder после того, как узнала, что он обручен с другой. Мужчина утверждал, что она ошибается, и что профиль принадлежит не ему, однако собеседника выдала татуировка на руке. Энн нашла профиль будущей невесты и сообщила ей обо всем. По словам американки, будущая жена спокойно отреагировала на ее сообщения и поблагодарила за информацию.

Источник: Лента.Ру

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