Девушка российского игрока НХЛ рассказала об инциденте с Ефремовым в баре

10 июня 2020     10
Девушка российского игрока НХЛ рассказала об инциденте с Ефремовым в баре

Елизавета, девушка российского защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаила Сергачева, рассказала об инциденте в баре с актером Михаилом Ефремовым. Россиянка высказалась в своем Telegram-канале.

По словам Елизаветы, однажды она видела «этого человека» в питейном заведении «пьяным в стельку». Кроме того, Ефремов нетактично общался с барменом.

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23:32 — 8 июня

Федотова отметила, что сразу поняла, что это за человек. Подруга Сергачева также выразила недоумение тем фактом, что некоторые люди сейчас поддерживают актера.

В результате ДТП, устроенного Ефремовым в состоянии алкогольного опьянения на Садовом кольце вечером 8 июня, погиб водитель-курьер Сергей Захаров. Он получил множественные травмы и скончался в больнице. Позднее в организме Ефремова обнаружили следы наркотиков. Вечером 9 июня Таганский суд Москвы отправил актера под домашний арест.

Источник: Лента.Ру

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