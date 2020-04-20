Дежурные классы начальной школы начали работать в Севастополе

В Севастополе организовали работу дежурной школы для учеников с первого по четвертый классы. Для того чтобы определить в них детей, родители должны написать заявление на имя директора.

«Это не все (родители), кто захочет. Это те, кто осуществляет деятельность в соответствии с указом губернатора», — цитирует директора городского департамента образования и науки города Елену Богомолову онлайн-газета «Новый Севастополь».

По ее словам, на данный момент есть три кандидата на такое обучение.

Отмечается, что дежурные классы могут открыть в разных школах города. Всё зависит от количества поступивших заявок.

15 апреля сообщалось, что для школьников Севастополя уроки по основным предметам будут транслировать по телевидению. Занятия проведут педагоги из Москвы, а также преподаватели севастопольских школ.

Между тем Минпросвещения России на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год. Проверочные работы должны были писать школьники 4–8-х, а также 10-х и 11-х классов по всей стране в конце учебного года.