Die Welt заявила о проигрыше США от выхода из Договора по открытому небу

После выхода США из Договора по открытому небу в проигрыше останется только Вашингтон, для России мало что изменится, пишет Die Welt.

Издание полагает, что решение американского президента Дональда Трампа выйти из договора подорвет безопасности Европы. Именно поэтому генсек НАТО Йенс Столтенберг и МИД Германии пытаются переубедить администрацию США.

Однако, отмечает газета, Трамп, вероятно, идет на поводу у своих критиков, которые заявляли о ненужности соглашения из-за наличия спутников слежения и использования Штатами старых Boeing WC-135 без цифровых камер.

Тем не менее, договор все равно выгоден для США, уверены журналисты. Ведь самолеты американцев и их союзников совершили около 700 полетов над РФ. При этом полученные данные можно свободно предъявлять и обсуждать, в отличие от снимков со спутников.

Тем более выгода была для стран НАТО, которые вовсе не обладают такими спутниками слежения.

«Для Москвы выход США почти ничего не изменит: почти 90% своих полетов в рамках договора Россия совершала в Европе», — отмечается в статье.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и вступил в силу в 2002 году. Он позволяет 34 странам-участницам совершать разведывательные полеты над территориями друг друга.

21 мая Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения. Решение вступит в силу через шесть месяцев. При этом американский лидер допустил заключение нового договора.

МИД РФ при этом призвал Вашингтон не надеяться, что после выхода из Договора он продолжат получать всю информацию по нему.