Диетолог рассказала о правилах выбора хлеба

Покупая хлеб, предпочтение нужно отдавать изделиям из цельнозерновой муки, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог Ирина Лизун.

Однако, по ее словам, найти такой хлеб на прилавках довольно трудно.

«Когда пойдете покупать хлеб, обратите внимание, что найти изделия, где цельнозерновая мука стоит на первом месте в составе, практически нереально. Даже там, где написано «фитнес-хлеб» или «здоровый хлеб», там везде белая мука», — рассказала специалист.

По ее словам, «белая мука фактически пустая», большинство витаминов и микроэлементов из нее удалено, а крахмала много.

«Мое личное мнение состоит в том, что муки бояться не надо. Но выбирать всё же стоит цельнозерновую», — подчеркнула эксперт.

Когда говорят о вреде хлеба, также вспоминают глютен. Он содержится в злаках и выступает в роли склеивающего элемента, который не дает хлебу крошиться. У некоторых людей есть чувствительность к этому веществу, из-за чего и пошел миф о вреде всех продуктов с содержанием глютена. Однако мода на безглютеновую диету скоро пройдет, считает Ирина Лизун.

«Я думаю, что скоро пройдет мода и на безглютеновые диеты. Чем шире и разнообразнее будет ваш рацион, чем больше в нем будет видов муки, вариантов выпечки и ассортиментов блюд, тем организму будет лучше», — отметила диетолог.

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