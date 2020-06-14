Диетологи назвали полезные при похудении сладости

14 июня 2020     13
Диетологи назвали полезные при похудении сладости

Во время похудения человек может позволить себе некоторые сладости, в том числе яблочный пирог и шоколад. Об этом пишет издание La Gaceta de Salamanca со ссылкой на диетологов.

В случае с шоколадом стоит выбирать разновидности с содержанием какао не менее 70 процентов. Домашний яблочный пирог с использованием желатина специалисты по питанию советуют дополнить кусочками свежих фруктов. Напитки из смеси йогурта и ягод или фруктов могут стать легким летним десертом.

Нутрициолог Карла Нот отметила, что самым полезным источником сахара считаются фрукты. По ее словам, вопреки широко распространенному мифу, от них нельзя потолстеть. Тягу к сладкому также хорошо помогают утолить финики, изюм, курага и вишня. Кроме того, в их составе есть антиоксиданты, витамины и минералы.

Опрошенные изданием эксперты отметили, что главное при употреблении перечисленных сладких продуктов — умеренность. Тогда это не повредит фигуре.

Ранее диетологи из британского центра Cambridge Weight Plan дали несколько советов, как за две недели сбросить накопленный за время самоизоляции лишний вес. В питании надо отказаться от готовой еды и доставки и начать готовить самостоятельно. Желательно соблюдать средиземноморскую диету, на время отказаться от алкоголя, быстрых углеводов, сладкого и избытка соли.

Источник: Лента.Ру

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