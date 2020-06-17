Дикий кабан выпросил у россиян яблоки и довольно похрюкал

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В Новороссийске дикий кабан выбежал к туристам из леса и выпросил у них угощение. На видео случившегося обратило внимание издание «Кубань 24».

На кадрах россиянин режет для зверя яблоки. Животное радостно лакомится ими и довольно похрюкивает. Турист гладит кабана по голове, похлопывает по боку и называет «хорошим свином». Он предлагает спутнице его покормить, но она отказывается.

По словам туристов, животное не испугалось людей и не проявило агрессии. Напротив, девушка за кадром, обращаясь к автору ролика, заметила, что кабан «так бежал, как будто тебя знает».

В подписи к видео, выложенному в сеть в среду, 17 июня, сказано, что кабан оказался разборчивым и отказался от овощей из магазина. «Этот молодой кабан поразил нас не только своей дружелюбностью, но и тонкими вкусовыми предпочтениями. Яблоки с рынка он лопал с удовольствием и съел все, что у нас были, но к болгарскому перцу и баклажанам из магазина даже не притронулся», — отметил автор ролика.

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Источник: Лента.Ру