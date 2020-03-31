Дизайнер Марк Джейкобс снялся полностью обнаженным во время самоизоляции

31 марта 2020     13
Дизайнер Марк Джейкобс снялся полностью обнаженным во время самоизоляции

Американский модельер и создатель одноименного бренда Марк Джейкобс снялся полностью обнаженным во время самоизоляции. Снимок появился в его Instagram-аккаунте.

На опубликованном кадре 56-летний дизайнер позирует в ванной, изображая воздушный поцелуй. В отражении стоящего за его спиной зеркала видно, что на нем нет одежды. «Сегодняшний образ. Реальный костюм ко дню рождения. (Сегодня не мой день рождения)», — подписал он фото, добавив хештеги #selflove, #shameless и #stayhome.

Поклонники восхитились внешним видом модельера и выразили свой восторг в комментариях под публикацией, набравшей больше 72 тысячи лайков. «Легендарно! Ты — источник вдохновения», «Воскресный день любви к себе», «Мне нравится твое зеркало», «Очаровательно!» — написали они.

В марте популярная британская певица и модель Дуа Липа поделилась откровенным селфи во время самоизоляции. На фотографиях, сделанных с помощью смартфона, знаменитость позирует обнаженной. Она сидит в ванне с пеной, прикрывая оголенные части тела руками.

Источник: Лента.Ру

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