Для онлайн-поступления в вуз понадобится сертификат электронной подписи

При электронной подаче документов для поступления в вуз абитуриентам понадобится получить сертификат электронной подписи в одном из аккредитованных Минкомсвязью центров. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Федеральной кадастровой палаты России в среду, 27 мая.

С помощью электронной подписи абитуриент, например, из Ставрополя, может подать документы в московский вуз, не выезжая из своего региона, сэкономив время и деньги на дорогу.

Получить такую подпись может любой гражданин старше 14 лет в удостоверяющем центре, аккредитованном Минкомсвязью. «В перечень аккредитованных центров с гарантией государственного учреждения входит удостоверяющий центр Федеральной кадастровой палаты», — отмечается в сообщении.

Чтобы получить сертификат электронной подписи, абитуриенту нужны оригиналы паспорта, СНИЛС, ИНН. Необходимо зарегистрироваться на сайте uc.kadastr.ru, подать запрос в личном кабинете и оплатить услугу. Далее — пройти процедуру удостоверения личности в пункте оказания услуги. Также можно заказать выезд специалиста на дом.

В офисах кадастровой палаты ввели предварительную запись на получение сертификата. «Квалифицированный сертификат ЭП физического лица нельзя получить на имя другого человека по доверенности или на основании иного документа, подтверждающего подобные полномочия», — отметили в ведомстве.

После удостоверения личности готовый сертификат можно получить только в личном кабинете на официальном сайте удостоверяющего центра кадастровой палаты. Сертификат будет действовать 15 месяцев.

Как сообщили в Минобрнауки 13 мая, в связи с эпидемиологической ситуацией документы на поступление в вузы, которые находятся в ведении министерства, будут приниматься дистанционно. Для остальных высших учебных заведений меры носят рекомендательный характер.

В начале мая в Минобрнауки сообщили, что не будут переносить начало учебного года на 1 октября. Однако формат обучения выберут в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране.

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