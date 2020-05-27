Для онлайн-поступления в вуз понадобится сертификат электронной подписи

27 мая 2020     12
Для онлайн-поступления в вуз понадобится сертификат электронной подписи

При электронной подаче документов для поступления в вуз абитуриентам понадобится получить сертификат электронной подписи в одном из аккредитованных Минкомсвязью центров. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Федеральной кадастровой палаты России в среду, 27 мая.

С помощью электронной подписи абитуриент, например, из Ставрополя, может подать документы в московский вуз, не выезжая из своего региона, сэкономив время и деньги на дорогу.

Получить такую подпись может любой гражданин старше 14 лет в удостоверяющем центре, аккредитованном Минкомсвязью. «В перечень аккредитованных центров с гарантией государственного учреждения входит удостоверяющий центр Федеральной кадастровой палаты», — отмечается в сообщении.

Чтобы получить сертификат электронной подписи, абитуриенту нужны оригиналы паспорта, СНИЛС, ИНН. Необходимо зарегистрироваться на сайте uc.kadastr.ru, подать запрос в личном кабинете и оплатить услугу. Далее — пройти процедуру удостоверения личности в пункте оказания услуги. Также можно заказать выезд специалиста на дом.

В офисах кадастровой палаты ввели предварительную запись на получение сертификата. «Квалифицированный сертификат ЭП физического лица нельзя получить на имя другого человека по доверенности или на основании иного документа, подтверждающего подобные полномочия», — отметили в ведомстве.

После удостоверения личности готовый сертификат можно получить только в личном кабинете на официальном сайте удостоверяющего центра кадастровой палаты. Сертификат будет действовать 15 месяцев.

Как сообщили в Минобрнауки 13 мая, в связи с эпидемиологической ситуацией документы на поступление в вузы, которые находятся в ведении министерства, будут приниматься дистанционно. Для остальных высших учебных заведений меры носят рекомендательный характер.

В начале мая в Минобрнауки сообщили, что не будут переносить начало учебного года на 1 октября. Однако формат обучения выберут в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

В Бразилии немой инвалид-колясочник пытался ограбить ювелирный магазин
В Бразилии немой инвалид-колясочник пытался ограбить ювелирный магазин

В Бразилии немой инвалид-колясочник сделал попытку ограбления ювелирного магазина с игрушечным пистолетом. Об этом 25 мая написало местное издание JornalNH. …


Для онлайн-поступления в вуз понадобится сертификат электронной подписи
Для онлайн-поступления в вуз понадобится сертификат электронной подписи

При электронной подаче документов для поступления в вуз абитуриентам понадобится получить сертификат электронной подписи в одном из аккредитованных Минкомсвязью центров. …


Радикальный метод: будет ли осуждено на Украине использование символики дивизии СС «Галичина»
Радикальный метод: будет ли осуждено на Украине использование символики дивизии СС «Галичина»

27 мая в Киеве должно состояться очередное заседание суда по делу об использовании символики дивизии СС «Галичина». В качестве истца …


Гол-парашют Киммиха, неудачи «Боруссий» и разгром «Байера»: как Бундеслига почти лишилась борьбы за чемпионство
Гол-парашют Киммиха, неудачи «Боруссий» и разгром «Байера»: как Бундеслига почти лишилась борьбы за чемпионство

Гол защитника Йозуа Киммиха помог «Баварии» на выезде обыграть дортмундскую «Боруссию» в 28-м туре Бундеслиги. Мюнхенцы на семь очков оторвались …


Россиянам предрекли возвращение с дач в квартиры
Россиянам предрекли возвращение с дач в квартиры

Заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин предрек, что после окончания эпидемии россияне вернутся в квартиры, а дачи и коттеджи …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты