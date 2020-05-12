Для организаций Подмосковья введут обязательное тестирование на коронавирус

Для сотрудников подмосковных организаций, в которых трудится более 100 человек, будет проводится обязательное тестирование на коронавирус. Об этом 12 мая сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с инфекцией в Московской области.

Соответствующее постановление подписал глава региона Андрей Воробьев. Согласно документу, каждые две недели будет проводится тестирование 10% от общего количества сотрудников. Также необходимо наличие стюардов с цветной маркировкой головных уборов или одежды.

7 мая Воробьев подписал постановление о продлении ограничений из-за коронавируса до 31 мая.

11 мая президент России Владимир Путин сообщил о завершении периода нерабочих дней с 12 мая. Он подчеркнул, что при этом в стране не завершается борьба с эпидемией, нельзя допустить откат назад. Президент также подчеркнул, что все массовые мероприятия в России пока исключены, но призвал глав регионов разрешить выходить людям на прогулку там, где позволяет ситуация.

В тот же день Воробьев заявил, что ограничения по работе, которые были введены в регионе из-за коронавируса будут продлены до 18 мая.

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