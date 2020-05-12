Для организаций Подмосковья введут обязательное тестирование на коронавирус

12 мая 2020     7
Для организаций Подмосковья введут обязательное тестирование на коронавирус

Для сотрудников подмосковных организаций, в которых трудится более 100 человек, будет проводится обязательное тестирование на коронавирус. Об этом 12 мая сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с инфекцией в Московской области.

Соответствующее постановление подписал глава региона Андрей Воробьев. Согласно документу, каждые две недели будет проводится тестирование 10% от общего количества сотрудников. Также необходимо наличие стюардов с цветной маркировкой головных уборов или одежды.

7 мая Воробьев подписал постановление о продлении ограничений из-за коронавируса до 31 мая.

11 мая президент России Владимир Путин сообщил о завершении периода нерабочих дней с 12 мая. Он подчеркнул, что при этом в стране не завершается борьба с эпидемией, нельзя допустить откат назад. Президент также подчеркнул, что все массовые мероприятия в России пока исключены, но призвал глав регионов разрешить выходить людям на прогулку там, где позволяет ситуация.

В тот же день Воробьев заявил, что ограничения по работе, которые были введены в регионе из-за коронавируса будут продлены до 18 мая.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

ВОЗ опровергла заявления о пользе курения для борьбы с коронавирусом
ВОЗ опровергла заявления о пользе курения для борьбы с коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опровергла заявления о пользе курения для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС. Отмечается, что курение …


На Украине захотели пересмотреть соглашение об ассоциации с ЕС
На Украине захотели пересмотреть соглашение об ассоциации с ЕС

Вице-премьер Украины по вопросам евроатлантической интеграции Вадим Пристайко заявил о необходимости пересмотра соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Об …


Москвичей без перчаток и масок в транспорте 12 мая накажут предупреждением
Москвичей без перчаток и масок в транспорте 12 мая накажут предупреждением

В Москве 12 мая нарушителям масочного режима в транспорте будут выносить лишь предупреждение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой …


В Госдуму внесен законопроект о штрафах для чиновников за оскорбление граждан
В Госдуму внесен законопроект о штрафах для чиновников за оскорбление граждан

Глава комитета Государственной думы по информационной политике Александр Хинштейн и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак внесли на рассмотрение нижней палаты …


Для организаций Подмосковья введут обязательное тестирование на коронавирус
Для организаций Подмосковья введут обязательное тестирование на коронавирус

Для сотрудников подмосковных организаций, в которых трудится более 100 человек, будет проводится обязательное тестирование на коронавирус. Об этом 12 мая …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты