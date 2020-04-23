Для сибирского синхротрона нашли оборудование

23 апреля 2020     14
Для сибирского синхротрона нашли оборудование

Созданием оборудования для Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП СКИФ), который планируется возвести под Новосибирском, займется Новосибирский приборостроительный завод. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщил ТАСС директор Конструкторско-технологического института научного приборостроения Сибирского отделения РАН Петр Завьялов.

«Буквально на днях мы подписали соглашение о сотрудничестве по созданию оборудования ЦКП СКИФ с Новосибирским приборостроительным заводом, который имеет производственные мощности и готов участвовать в этом проекте», — рассказал Завьялов.

По его словам, в дальнейшем институт также планирует создать приборостроительный центр коллективного пользования, одной из задач которого будет разработка технологического оборудования. В настоящее время пакет документов о создании центра уже находится на рассмотрении в Минобрнауки России, отметил Завьялов. При этом он добавил, что для дальнейшего продвижения оборудования на мировом рынке институту предстоит найти и иностранных партнеров.

Строительство СКИФ, первая очередь которого должна быть запущена в конце 2023 года, ведется в рамках федеральной программы «Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской Федерации» национального проекта «Наука». Согласно ей, к 2024 году в стране на 50 процентов обновится приборная база научных организаций, также будут введены в эксплуатацию научные установки класса «мегасайенс». На реализацию программы планируется выделить порядка 350 миллиардов рублей.

Источник: Лента.Ру

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