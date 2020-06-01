Дочь мэра Нью-Йорка арестовали за участие в акции протеста

Дочь мэра американского города Нью-Йорк (штат Нью-Йорк) Кьяра де Блазио оказалась среди протестующих, арестованных возле площади Юнион-сквер. Об этом сообщает телеканал NY1.

25-летняя девушка, как отмечает источник телеканала, была задержана вместе с сотней другими демонстрантов на пересечении 12-й улицы и Бродвея в Манхэттене вечером в субботу, 30 мая. Сообщается, что митингующие забросали сотрудников полиции неизвестными предметами. Предупреждения правоохранителей на них не подействовали.

Кьяре де Блазио, как уточняется, предъявили обвинения в хулиганстве.

В этот же день стало известно, что отец девушки — мэр Билл де Блазио — начал расследование инцидента с наездом двух автомобилей полиции на толпу в городе. При этом градоначальник отметил, что действия протестующих, окружающих полицейские машины и угрожающих правоохранителям, являются недопустимыми.

1 июня местные телеканалы опубликовали кадры, на которых видно, как демонстранты установили металлические ограждения и перекрыли проезд по центральной части города, помешав тем самым движению двух полицейских автомобилей. Одной из патрульных машин удалось объехать заграждение. Однако, попав в толпу митингующих, авто сбило нескольких человек. Второй полицейский автомобиль на большей скорости протаранил баррикады и повалил нескольких активистов. Сообщалось, что в результате инцидента никто не погиб и серьезно не пострадал.

Согласно данным агентства Associated Press, всего в результате массовых беспорядков, охвативших сразу несколько американских штатов, были арестованы около 4,1 тыс. человек.

В нескольких крупных городах, в том числе в Атланте (штат Джорджия), Чикаго (штат Иллинойс), Денвере (штат Колорадо), Сиэтле (Вашингтон), Лос-Анджелесе и Сан-Франциско (штат Калифорния) был введен комендантский час. Чтобы утихомирить разбушевавшихся демонстрантов власти 15 штатов, а также Вашингтона и округа Колумбия задействовали 5 тыс. силовиков из национальной гвардии.

Массовые акции протеста начались в США после смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, штат Миннесота. Мужчина скончался в конце мая после жесткого задержания, в ходе которого один из полицейских наступил ему коленом на шею. Задержанный жаловался на невозможность дышать, после чего потерял сознание и умер в больнице, напоминает «Газета.ру». При этом изначально полицейские заявляли, что Флойд оказывал им сопротивление при аресте, однако позднее в Сети появилось видео, на котором запечатлено обратное.

Участвовавшие в случившемся полицейские были уволены, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.