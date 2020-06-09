Дочь Руслановой опровергла информацию о госпитализации актрисы

9 июня 2020     15
Дочь Руслановой опровергла информацию о госпитализации актрисы

Дочь народной артистки РФ Нины Руслановой Олеся опровергла появившуюся ранее в СМИ информацию о госпитализации актрисы. Об этом 9 июня сообщает «РИА Новости».

«Она чувствует себя по мере возможностей, скажем, хорошо для ее возраста, для нынешней ситуации в стране и погодных явлений. Так что с ее самочувствием все хорошо», — цитирует собеседницу агентство.

По ее словам, «ничего не случилось, не считая коронавируса, который влез в жизнь каждого человека».

Вечером 8 июня телеканал РЕН ТВ сообщил о госпитализации 74-летней актрисы в Москве из-за проблем с сердцем. По его информации, Русланова за последнюю неделю неоднократно вызывала врачей на дом.

Нина Русланова снялась более чем в 140 советских и российских фильмах. Известна по работам в фильмах «Собачье сердце», «Мой друг Иван Лапшин», «Афоня», «Завтра была война» и др.

Источник: Газета Известия

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Дочь Руслановой опровергла информацию о госпитализации актрисы

Дочь народной артистки РФ Нины Руслановой Олеся опровергла появившуюся ранее в СМИ информацию о госпитализации актрисы. Об этом 9 июня …



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