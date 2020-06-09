Дочери Ефремова пожелали «гореть в огне» после смертельного ДТП по вине отца

9 июня 2020     5
Дочери Ефремова пожелали «гореть в огне» после смертельного ДТП по вине отца

Дочь актера Михаила Ефремова, ставшего виновником ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, затравили в социальных сетях. На большое количество злобных комментариев от посторонних людей Анна-Мария Ефремова пожаловалась в Twitter.

В частности, 19-летней Ефремовой пожелали «гореть в огне», посоветовали ей «лечиться» и назвали ее маленькой стервой. «Вали из нашей страны, мерзкая лесбуха. Твой папаша-алкаш, надеюсь, сдохнет от цирроза в ближайший год. Живете на народные деньги. При этом появляясь на выступлениях в говно. Неблагодарные сволочи и паразиты общества», — написал один из пользователей.

Кроме того, многие посчитали нужным проинформировать, что осуждают ее отца. «Твой отец урод! Алкаш. Твари. Откупитесь, и все сойдет с рук», — сообщил panda_boy_moscow. Кроме того, Ефремовой начали задавать вопросы о том, зачем ее «батя человека сбил».

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23:32 — 8 июня

Ранее Ефремова прокомментировала аварию с участием отца. «По состоянию — вроде живой. Я к нему не поехала, разберется сам, не маленький уже», — сказала она и добавила, что не следует ездить пьяным за рулем.

Вечером 8 июня Ефремов устроил ДТП в районе Смоленской площади в Москве. Автомобиль актера, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, вылетел на встречную полосу и столкнулся с небольшим фургоном, за рулем которого был 57-летний уроженец Рязани Сергей Захаров. Позже Захаров скончался в больнице от кровопотери и полученных травм. Сам артист практически не пострадал и был отпущен под подписку о невыезде.

Источник: Лента.Ру

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