Доходам россиян предсказали падение из-за коронавируса

21 апреля 2020     7
Доходам россиян предсказали падение из-за коронавируса

Реальные доходы россиян могут уменьшиться на 9,9 процента по итогам 2020 года в случае ужесточения ограничительных мер в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на оценки рейтингового агентства АКРА в базовом сценарии обновленного макропрогноза.

Аналитики агентства разработали три варианта развития экономической ситуации в России: базовый, оптимистичный и пессимистичный. Во всех сценариях говорится о проблеме с распространением коронавируса до конца 2020 года.

Если события будут развиваться по базовому сценарию, реальные доходы россиян по итогам 2020 года упадут на 6,4 процента, безработица увеличится до 6,7 процента, также вырастут цены: на 5,2 процента. Темп ВВП окажется отрицательным: показатель снизится на 4,5 процента. Также аналитики считают, что средний курс доллара составит 75,9 рубля. Федеральному бюджету в 2020 году при таком сценарии предрекли дефицит на уровне 5,6 триллиона рублей.

Позитивный сценарий предполагает отмену большей части ограничений уже к июню. Согласно этому сценарию, уже к лету летальность снизится, либо новые тесты покажут, что большая часть населения перенесла коронавирус в легкой или бессимптомной форме. Однако специалисты считают, что власти могут возобновить ограничительные меры в течение года, если вирус окажется сезонным. В этом случае частично сохранятся запреты на поездки по России и за границу.

Пессимистичный сценарий предполагает ужесточение ограничений. В таком случае предстоит более существенное ограничение работы сектора услуг. Также при худшем варианте возможно отсутствие вакцины еще на протяжении минимум двух лет. При такой ситуации доходы упадут на 9,9 процента, безработица увеличится до 8,9 процента, цены могут вырасти на 7,7 процента. ВВП при пессимистичном сценарии сократится на 7,5 процента при курсе доллара в 86,2 рубля. Дефицит бюджета достигнет 8,5 триллиона рублей.

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Источник: Лента.Ру

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