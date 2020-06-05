Доказана бесполезность популярного препарата от коронавируса

Гидроксихлорохин не показал эффективности в качестве постконтактной профилактики COVID-19. Об этом говорится в результатах рандомизированного исследования, опубликованного в журнале New England Journal of Medicine.

Проведенное учеными Университета Миннесоты (США) исследование базировалось на эксперименте с участием 821 пациента, которые контактировали с больными коронавирусом в течение 10 минут или дольше. Считается, что большинство из них — 719 — подвергались «высокому риску», так как не использовали защитные маски и перчатки. Всем участникам исследования в случайном порядке было прописано применение гидроксихлорохина или плацебо — вещества, без явной лечебной пользы.

Оказалось, что 49 человек из 414, получивших популярное лекарство, заразились коронавирусом. В группе с плацебо COVID-19 диагностировали у 58 пациентов из 407. Доля зараженных среди принимавших гидроксихлорохин составила 11,83 процента против 14,25 процента участников исследования, получавших плацебо. Побочные эффекты у группы с настоящим препаратом и плацебо составили 40,1 и 18,6 процентов соответственно, но без тяжелых последствий в обеих группах. Таким образом ученые доказали бесполезность гидроксихлорохина при профилактике заболевания.

«Рандомизированное исследование не продемонстрировало значительного преимущества гидроксихлорохина в качестве постконтактной профилактики COVID-19», — заявили авторы.

25 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила испытания противомалярийного средства гидроксихлорохина, применяемого для лечения коронавируса. Ранее американские медики провели анализ данных более 96 тысяч заболевших COVID-19 выяснили, что гидроксихлорохин не только не показывает эффективность, но и увеличивает смертность.

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Источник: Лента.Ру