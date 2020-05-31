Доктор Мясников развеял миф о способе передачи коронавируса через животных

Врач Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников, развеял миф о способе передачи коронавируса. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, коронавирус не может передаваться через домашних животных. «Коронавирус может у них быть, а вот передаваться от них к человеку — нет!», — написал доктор.

Он отметил, что единственным доказанным способом передачи коронавируса является заражение воздушно-капельным путем. При этом инфекция не может передаваться через воду, кожу рук, при беременности и родах от матери к плоду, а также через систему вентиляции в жилых помещениях.

Мясников также указал на низкую вероятность заражения коронавирусом через загрязненные поверхности, систему вентиляции в инфекционных больницах, а также через кровь. «Через слизистые глаза и рта — весьма вероятно», — заключил он.

Ранее Мясников усломнился в скором появлении вакцины от коронавируса, так как клинические испытания могут длиться от трех до пяти лет. Он уточнил, что разработку вакцины можно ускорить, протестировав ее на ограниченном числе людей, но применять новые препараты на всем населении опасно. При этом Мясников не исключил, что за время разработки вакцины необходимость в ней может отпасть.

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Источник: Лента.Ру