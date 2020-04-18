Доктор Мясников спрогнозировал будущее коронавируса словами «останется навсегда»

18 апреля 2020     16
Доктор Мясников спрогнозировал будущее коронавируса словами «останется навсегда»

Официальный представитель оперативного штаба по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», считает, что данный вирус «останется навсегда» и присоединится к группе вирусов и бактерий, с которыми люди уже сосуществуют. О будущем мира после пандемии он порассуждал в своем Telegram-канале в субботу, 18 апреля.

По его прогнозу, человечество постепенно приобретет «стадный иммунитет» к распространившейся инфекции. В свою очередь, это означает, что вирусом до появления вакцины переболеют около 60 процентов населения.

«Неприятно, но не трагично: болезнь в подавляющем числе случаев протекает малосимптомно, а то и вовсе не заметно», — заметил он, добавив, что коронавирус все это время «будет тлеть как торфяники, периодически выплескиваясь».

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14 апреля Мясников спрогнозировал пик заболеваемости коронавирусом на территории России — по его мнению, это произойдет в середине апреля. Доктор также высказал предположение, что Россия «вряд ли сможет выдержать» и продлить карантинные меры после окончания апреля.

По всей России, по данным на утро 18 апреля, выявлено 4785 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 79 регионах. Всего новым вирусом в стране заразились 36 793 человека в 85 регионах, выздоровели 3057 пациентов.

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Источник: Лента.Ру

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