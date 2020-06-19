Домогаров заявил о неуважении к зрителям и отказался выходить на сцену

19 июня 2020     9
Домогаров заявил о неуважении к зрителям и отказался выходить на сцену

Актер Александр Домогаров выступил в защиту Михаила Ефремова. Об этом он написал в своем Instagram.

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По его словам, «катастрофа, которая произошла с Мишей — лакмусовая бумажка, которая показала отношение общества “людей”». В связи с этим Домогаров заявил, что у него — богемы и артиста — теперь нет никакого желания выходить на сцену к зрителям, к которым он никогда не будет теперь чувствовать уважения.

Артист также начал обличать критиков Ефремова, будто бы они «не пили, не бросали жен, не изменяли, не ночевали у приятелей или у подруг, не продавались за гроши и не подставляли своих товарищей ради своей выгоды».

8 июня Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа. Позднее в его организме также обнаружили следи наркотиков.

Источник: Лента.Ру

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