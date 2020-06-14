Донорами плазмы с начала года стали 45 тыс. москвичей

В Москве донорами плазмы с начала 2020 года стали уже 45 тыс. человек. В указанный период он сдали больше 63. тыс донаций. Такие данные в воскресенье, 14 июня, привела заммэра столицы Анастасия Ракова в рамках празднования Всемирного дня донора.

Особое внимание в своей речи чиновница уделила донорам плазмы, которые помогают выздороветь пациентам с COVID-19.

«Сегодня особенно хочется отметить особую категорию доноров — доноров плазмы, поборовших COVID-19. Многие из них никогда ранее не сдавали кровь, но узнав, что они могут помочь выздороветь пациентам с таким же вирусным заболеванием, откликнулись и сдали плазму», — приводит слова Раковой сайт департамента здравоохранения города Москвы.

В прошлом году в Москве донорами стали более 86 тыс. человек. При этом 83 тыс. из них стали донорами на безвозмездной основе. В столичные медучреждения благодаря им поступило 43 тыс. литров эритроцитсодержащих сред, порядка 52 тыс. лечебных доз тромбоконцентрата, а также 30 тыс. литров свежезамороженной плазмы.

Отмечается, что в честь праздника доноры плазмы получат чемоданчик с сувенирами. В нем будет анисептик, набор медицинских масок и значки, которые созданы на основе детских рисунков из столичных центров содействия семейного воспитания.

4 июня Ракова сообщила, что на горячую линию по вопросам донорства плазмы в столице поступило более 11 тыс. звонков. На указанную дату по ее словам, в столице выполнено более 460 переливаний пациентам с коронавирусом.

В Москве горожанам после выздоровления от COVID-19 предлагается стать донорами плазмы. С выздоровевшими пациентам связываются операторы call-центра. Москвичи, проявившие личную инициативу, могут самостоятельно обратиться на горячую линию ежедневно с 9:00 до 19:00 по номеру +7 (495) 870-45-16.

Стимулирующие выплаты донорам плазмы были утверждены мэром города Сергеем Собяниным в размере 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы. Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией и при этом не имеющий хронических заболеваний. Также у него не должно быть ВИЧ, гепатиты В и С. Здоровье потенциального донора перед процедурой оценивают медики. Он должен достаточно окрепнуть после болезни.

Переливание плазмы с антителами — один из потенциально эффективных методов лечения, по мнению экспертов столичного департамента здравоохранения. Эту технологию одобрил для использования клинический комитет по борьбе с COVID-19.