Дороги Петропавловска-Камчатского обезопасят

29 апреля 2020     4
Дороги Петропавловска-Камчатского обезопасят

Дороги Петропавловска-Камчатского обезопасят благодаря комплексам фотовидеофиксации, которые установят в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства Камчатского края.

«Три комплекса уже запущены в эксплуатацию на улицах Петропавловска-Камчатского», — рассказала руководитель регионального агентства по информатизации и связи Инга Леонтьева.

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00:02 — 30 декабря 2019

Еще два комплекса предназначены для фиксации нарушений правил проезда перекрестков. Аукцион на их поставку должен пройти в мае.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

Источник: Лента.Ру

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