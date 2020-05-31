Дорогу Шкотово – Партизанск отремонтируют по поручению главы Приморья

В Приморском крае отремонтируют дорогу Шкотово–Партизанск. Соответствующее поручение дал губернатор Приморья Олег Кожемяко, который осмотрел объект 30 мая совместно с министром транспорта Виктором Свяченовским.

В июле стартует капитальный ремонт с 33-го по 50-й км, после Новой Москвы до Серебряного перевала. При этом губернатор отметил, что в июне дорожники выполнят ямочный ремонт, чтобы приморцам не пришлось ездить по разбитой трассе, пишет РИА «Восток-Медиа».

Кожемяко отдельно указал на то, что нельзя вскрывать всю дорогу сразу. Ремонт выполнят поэтапно, небольшими участками.

Дорога Шкотово–Партизанск пришла в плохое состояние и была разбита большегрузами. Ремонт планируют выполнить в короткие сроки.