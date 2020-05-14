Драпеко назвала актрису Мещерякову воплощением женственности

14 мая 2020     6
Драпеко назвала актрису Мещерякову воплощением женственности

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко поделилась в четверг, 14 мая, воспоминаниями о заслуженной артистке России Алле Мещеряковой, которая скончалась в возрасте 77 лет.

«Во время работы в фильме «А зори здесь тихие» у меня остались самые теплые воспоминания об Алле Дмитриевне. Она была воплощением женственности, мягкости, скромности. У нее был очень тонкий юмор. Артистка очень хорошая, такая человечная, правдивая, искренняя», — отметила Драпеко в беседе с RT.

Она назвала кончину Мещеряковой большой утратой для Союза кинематографистов и для коллег артистки.

«Все, кто ее знал, все знали ее как очень хорошего, доброго, мягкого и интеллигентного человека», — заключила парламентарий.

Мещерякова закончила ВГИК, сообщается на сайте aif.ru. Свой творческий путь в кино артистка начала в 1964 году, дебютировав в картине «Страницы первой любви» режиссера Марка Орлова в роли Лены.

Первой главной ролью Мещеряковой стало участие в курсовой работе режиссера Динары Асановой «На полустанке» по одноименному рассказу Юрия Казакова. Тогда киновед Людмила Донец назвала ее прекрасной актрисой и отметила, что она не была по-настоящему открыта отечественным кинематографом, пишет «Федеральное агентство новостей».

За всю свою карьеру актриса исполнила 80 ролей в таких фильмах, как «А зори здесь тихие», «Ксения, любимая жена Федора» и «Сердце друга».

Источник: Газета Известия

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