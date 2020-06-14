Древнее индийское озеро Лонар окрасилось в розовый цвет

14 июня 2020     9
Древнее индийское озеро Лонар окрасилось в розовый цвет

В индийском штате Махараштра кратерное озеро Лонар, возраст которого около 50 тысяч лет, внезапно окрасилось в розовый цвет, сообщает телеканал CNN 12 июня.

По мнению специалистов, данные изменения могут быть связаны с распространением водорослей или повышением уровня соли, либо с двумя факторами одновременно.

Местный геолог Гаджанан Харат рассказал, что озеро и раньше меняло свой цвет, однако это не было так заметно.

«В этом году озеро выглядит особенно красным, потому что повысился уровень солености воды. Количество воды в озере уменьшилось, оно обмелело, поэтому соленость возросла и вызвала внутренние изменения», — рассказал он в туристическом аккаунте штата в Twitter.

Также он сообщил, что сейчас ученые также анализируют, повлияло ли на изменение цвета присутствие красных водорослей. Образцы были отправлены в несколько лабораторий, после их изучения причина данных изменений станет известна.

Озеро Лонар, которое расположено в 500 км к востоку от Мумбая, было образовано после падения метеорита 50 тыс. лет назад. По информации телеканала, оно является популярной туристической достопримечательностью, которая приковывает внимание ученых со всего мира.

В сентябре 2019 года ученые нашли в Алтайском крае неизвестное озеро.

Водоем в Каменском районе похож на метеоритный кратер с водой. Озеро могло образоваться в результате карстового процесса, так как возле него на поверхность выходят известняки

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Три человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Минске
Три человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Минске

В Минске из-за хлопка бытового газа пострадали три человека, сообщается на сайте МЧС Белоруссии в воскресенье, 14 июня. Инцидент произошел …


Древнее индийское озеро Лонар окрасилось в розовый цвет
Древнее индийское озеро Лонар окрасилось в розовый цвет

В индийском штате Махараштра кратерное озеро Лонар, возраст которого около 50 тысяч лет, внезапно окрасилось в розовый цвет, сообщает телеканал …


Путин написал статью о Второй мировой войне
Путин написал статью о Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин написал статью о событиях, связанных со Второй мировой войной. Об этом рассказал ТАСС пресс-секретарь российского лидера …


Вакансию бармена «славянской внешности» от Еврейского музея сочли провокацией
Вакансию бармена «славянской внешности» от Еврейского музея сочли провокацией

Еврейский музей и центр толерантности расторг отношения с подрядчиком, который опубликовал вакансию бармена «славянской внешности». Об этом в открытом письме, …


Оценены шансы Ефремова избежать реального срока
Оценены шансы Ефремова избежать реального срока

Пристрастие к алкоголю актера Михаила Ефремова, который устроил смертельное ДТП в центре Москвы, не может быть оправданием в суде и …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты