Друг отца Ефремова вспомнил о его пьяных выходках

Художественный руководитель театра Сатиры Александр Ширвиндт, друживший с отцом Михаила Ефремова, режиссером Олегом Ефремовым, вспомнил о его пьяных выходках в своей книге «Опережая некролог». Отрывки из нее приводит StarHit.

По признанию Ширвиндта, спасать Ефремова из неприятностей ему приходилось часто. Например, в два часа ночи мог быть звонок из театра «Современник» с просьбой приехать и помочь коллеге. «Я даже не дослушивал, что с Олегом Николаевичем, и перся. В это время великого Ефремова держали несколько человек», — признался он.

Как отметил Ширвиндт, Ефремов ненавидел роскошь, и поэтому иногда после употребления алкоголя мог царапать и бить ногами автомобили около театра, в том числе и свой. В то время машины были признаками неслыханного благополучия, пояснил худрук. При этом он отметил, что иногда артисты ведут себя будто в состоянии опьянения даже будучи трезвыми. «Очень опасно доливать туда еще», — заключил Ширвиндт.

Вечером 8 июня Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого скончался в больнице из-за потери крови. Сам актер не пострадал, он был отправлен под домашний арест.

Источник: Лента.Ру