Дудь сравнил себя с гиеной

14 апреля 2020     16
Дудь сравнил себя с гиеной

Российский журналист и блогер Юрий Дудь в Instagram сравнил себя с гиеной. В своем аккаунте он выложил коллаж с животным и двумя своими фотографиями.

«Самоизоляция — лучшее время присмотреться к себе», — посчитал Дудь. В комментариях пользователи согласились с тем, что он действительно похож на гиену, и похвалили журналиста за самокритичность. Кто-то также усмотрел сходство Дудя с другими животными, например, с акулой.

Самоизоляция – лучшее время присмотреться к себе

Фото опубликовано @yurydud

В марте актер и комик Сергей Мезенцев рассказал, что шоу «вДудь», автором которого является журналист, проклято. По его словам, после интервью Дудю у гостей начинаются неприятности в жизни.

Дудь — заместитель гендиректора Sports.ru. Вел программу «Удар головой» на телеканале «Россия 2», «Культ тура» на «Матч ТВ». Регулярно публикует интервью со знаменитостями на своем YouTube-канале «вДудь», у которого семь миллионов подписчиков.

Источник: Лента.Ру

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