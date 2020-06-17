Дуров обвинил Facebook и Instagram в мошенничестве

17 июня 2020     12
Дуров обвинил Facebook и Instagram в мошенничестве

Компании Facebook и Instagram зарабатывают на рекламе мошеннических схем, которые запускаются якобы от имени основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Об этом он заявил в среду, 17 июня, своем Telegram-канале.

В доказательство своих слов бизнесмен привел рекламные посты из Instagram с цитатами, которые ему не принадлежат, однако авторы публикаций выдают эти слова за высказывания программиста.

Дуров подчеркнул, что ни он, ни его мессенджер не предлагают людям никаких способов заработка и что пользователи соцсетей неоднократно жаловались на недостоверные объявления. Однако компании продолжили размещать подобные посты.

Как уточнил создатель Telegram, эти объявления одобряются модераторами соцсетей, получают официальный статус и вводят людей в заблуждение. Жертвами мошенников, по его словам, чаще всего становятся пожилые люди и пенсионеры.

«Ситуация, при которой Facebook более года игнорирует жалобы, зарабатывая на финансовой неопытности пользователей, недопустима. Судя по скорости, с которой команда русскоязычных модераторов Facebook осуществляет политическую цензуру, ресурсов на оценку рекламных объявлений у компании должно быть достаточно», — добавил он, призвав пользователей Facebook и Instagram сохранять подобные посты, где упоминается его имя. Они могут пригодиться для судебных разбирательств, отметил Дуров.

11 июня эксперты назвали способы защиты от мошеннических действий на сайтах объявлений.

В первую очередь специалисты рекомендуют относиться скептически к нестандартным просьбам, например, перейти по ссылке на сторонний ресурс или переслать код из СМС при покупке товаров.

Также нужно убедиться, что оплата совершается на официальной платформе, и не переходить на другие сайты. Кроме того, всю переписку необходимо вести в чате платформы для объявлений и не переводить разговор в мессенджеры, а также пользоваться оригинальными услугами доставки.

Источник: Газета Известия

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