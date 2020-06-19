Дуров прокомментировал разблокировку Telegram в России

В результате разблокировки Telegram Роскомнадзором вырастет скорость работы мобильных приложений на территории России, заявил основатель мессенджера Павел Дуров.

Он добавил, что также станут доступны без VPN прямые веб-ссылки на каналы и сервисы Telegram, «что приведет к росту числа участников каналов и чатов».

При этом он подчеркнул, что принцип сохранности личных данных в Telegram останется неизменным.

«Думаю, что разблокировка станет хорошим сигналом для IT-предпринимателей и инвесторов. Подобные действия российских властей в этом и других направлениях внушают оптимизм. Надеюсь, что положительный тренд будет сохранен, и Россия сможет реализовать свой потенциал в цифровой сфере», — написал Дуров в своем Telegram-канале.

Ранее, 18 июня, Роскомнадзор по согласованию с Генпрокуратурой снял требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram. В ведомстве позитивно оценили высказанную основателем сервиса быстрых сообщений готовность к противодействию терроризму и экстремизму.

В середине июня в Госдуму внесли изменения в законопроект о запрете на блокировку Telegram, так как мессенджер нужен для информирования населения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Роскомнадзор с апреля 2018 года начал блокировать Telegram в России за отказ от предоставления Федеральной службе безопасности информации для расшифровки сообщений. Тогда официальный сайт мессенджера внесли в реестр запрещенной информации.