Дуров рассказал о росте скорости работы Telegram после разблокировки

19 июня 2020     17
Дуров рассказал о росте скорости работы Telegram после разблокировки

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, что скорость работы мобильных приложений мессенджера вырастет после его разблокировки в России. Об этом он сообщил в своем официальном канале.

По его словам, также вырастет стабильность работы мессенджера, прямые веб-ссылки на каналы без VPN. Дуров отметил, что это приведет к росту числа участников каналов и чатов.

Кроме того, он добавил, что после разблокировки пользователи мессенджера не лишатся права на конфиденциальность и тайну личной переписки, так как эти принципы остаются фундаментальными для Telegram.

Основатель сервиса также считает, что разблокировка мессенджера станет хорошим сигналом для инвесторов и IT-предпринимателей, он выразил надежду на сохранение подобной положительной динамики, а также на развитие потенциала РФ в цифровой сфере.

Ранее 18 июня Роскомнадзор по согласованию с Генпрокуратурой снял требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram. В ведомстве позитивно оценили высказанную основателем сервиса быстрых сообщений готовность к противодействию терроризму и экстремизму.

В середине июня в Госдуму внесли изменения в законопроект о запрете на блокировку Telegram, так как мессенджер нужен для информирования населения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Роскомнадзор с апреля 2018 года начал блокировать Telegram в России за отказ от предоставления Федеральной службе безопасности информации для расшифровки сообщений. Тогда официальный сайт мессенджера внесли в реестр запрещенной информации.

Источник: Газета Известия

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