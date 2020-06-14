Два человека погибли при стрельбе в Атланте

14 июня 2020     13
Два человека погибли при стрельбе в Атланте

Стрельба произошла на северо-востоке американского города Атланта, штат Джороджия, США. Два человека убиты, ранения получили пять человек, сообщил 14 июня телеканал FoxNews со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел вечером в субботу, в городе проходили демонстрации с требованием пресечь чрезмерное применение стражами порядка силы, а также обеспечить соблюдение прав афроамериканцев. Как отмечает телеканал, два человека погибли на месте, полицейские разыскивают нападавших.

Жители Атланты протестуют в связи со смертью афроамериканца Рейшарда Брукса. В пятницу вечером стражи порядка попытались задержать Брукса, который находился в автомобиле у ресторана быстрого питания. Афроамериканец стал сопротивляться, отнял у правоохранителей электрошокер и, предположительно, пытался применить его против правоохранителей.

Один из полицейских ранил Брукса, тот скончался в госпитале. Стрелявшего уволили, его напарник отстранен от службы, начальник полиции Атланты ушла в отставку.

Волна беспорядков в США началась в конце мая с Миннеаполиса (штат Миннесота), где в результате жестких действий полиции скончался 46-летний афроамериканец Джордж Флойд. Одного полицейского обвинили в убийстве по неосторожности, обвинения по делу Флойда предъявили еще троим полицейским. 10 июня один из них был освобожден из тюрьмы под залог.

Источник: Газета Известия

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