Два пассажирских автобуса столкнулись в Ингушетии

До 19 человек пострадали в результате столкновения двух пассажирских автобусов в Ингушетии. По информации ТАСС, авария произошла в субботу, 6 июня, на территории сельскохозяйственного предприятия.

В Крыму за сутки выявлены 11 заболевших коронавирусом Два новых случая – завозные с территории Украины. На утро 6 июня на территории республики выявлены 11 новых случаев заболевания …



Главный архитектор Севастополя Андрей Моложавенко увольняется Директор департамента архитектуры Севастополя Александр Моложавенко покидает свой пост. Глава ведомства находится под следствием по делу о превышении полномочий и …



В Крыму скончался ещё один пациент с коронавирусом По данным статистики, представленной оперативным штабом по контролю распространения коронавирусной инфекции, на утро 6 июня число умерших от коронавируса в …



Жителей Севастополя приглашают участвовать в акции ко Дню России С 8 по 12 июня по всей России пройдет акция «ОкнаРоссии». Севастопольцев приглашают присоединиться к акции. Любой желающий может поддержать …

