Два пассажирских автобуса столкнулись в Ингушетии

6 июня 2020     16
Два пассажирских автобуса столкнулись в Ингушетии

До 19 человек пострадали в результате столкновения двух пассажирских автобусов в Ингушетии. По информации ТАСС, авария произошла в субботу, 6 июня, на территории сельскохозяйственного предприятия.

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Источник: Газета Известия

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