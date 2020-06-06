Два пассажирских автобуса столкнулись в Ингушетии

До 19 человек пострадали в результате столкновения двух пассажирских автобусов в Ингушетии. По информации ТАСС, авария произошла в субботу, 6 июня, на территории сельскохозяйственного предприятия.
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Источник: Газета Известия
До 19 человек пострадали в результате столкновения двух пассажирских автобусов в Ингушетии. По информации ТАСС, авария произошла в субботу, 6 июня, на территории сельскохозяйственного предприятия.
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Источник: Газета Известия
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