Два ракетоносца Ту-160 выполнили полет над нейтральными водами Балтики

Два стратегических ракетоносца Ту-160 Воздушно-космических сил России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Балтийского моря. Об этом в среду, 29 апреля, сообщает Министерство обороны.

Продолжительность полета составила более восьми часов. На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождались истребителями F-18 ВВС Финляндии, F-16 ВВС Дании, F-16 Польши, Saab JAS 39 Gripen ВВС Швеции.

Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над акваториями Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Все полеты самолетов российских военных самолетов выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Накануне два дальних бомбардировщика Ту-22м3 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. Продолжительность полета составила более четырех часов. На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии.