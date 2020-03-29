Два украинских министра подали в отставку

Два украинских министра — глава минфина Игорь Уманский и глава минздрава Илья Емец — подали в отставку. Об этом сообщила депутат от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко в своем Facebook.

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22:45 — 4 марта

«Второе правительство Зеленского побило рекорды скорости изменения министров», — подчеркнула Геращенко. Она отметила, что министры занимали свои посты всего около месяца, а покинули их в разгар эпидемии коронавируса.

По информации депутата, кандидатами на должности глав минфина, минздрава и министра энергетики и защиты окружающей среды стали Сергей Марченко, Максим Степанов и Ольга Богуславец соответственно. Встреча с ними прошла на совещании руководства Верховной рады с главами фракций.

4 марта Верховная Рада на внеочередном заседании утвердила состав нового правительства, который предложил избранный премьер Денис Шмыгаль. В кабмине сменилось 10 министров. Свои посты сохранили только четверо чиновников.

Источник: Лента.Ру