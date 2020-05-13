Две жительницы Кабардино-Балкарии с COVID-19 родили здоровых детей

13 мая 2020     5
Две жительницы Кабардино-Балкарии с COVID-19 родили здоровых детей

В Кабардино-Балкарии у двух женщин с коронавирусной инфекцией родились здоровые дети. Об этом в среду, 13 мая, сообщает региональный минздрав.

«Коронавирусная инфекция в республике выявлена у 20 беременных женщин, все они переносят болезнь в легкой или бессимптомной форме. Одна из них родила мальчика весом 3700 граммов, вторая — девочку весом 3300 граммов», — говорится в сообщении министерства на странице в Instagram.

По данным ведомства, первые роды у женщины с подтвержденной коронавирусной инфекцией прошли в роддоме Межрайонной многопрофильной больницы еще 29 марта. После рождения сына женщина была выписана через несколько дней с отрицательным результатом теста на COVID-19. Здоровый ребенок был выписан из отдельного бокса после прохождения двухнедельного карантина.

А 12 мая у еще одной инфицированной женщины родилась здоровая девочка. Роды проходили с помощью кесарева сечения. Отмечается, что мать с дочерью чувствуют себя хорошо, а в больнице они будут находиться до получения отрицательных тестов на наличие коронавируса.

Медики принимали роды в защитных комбинезонах, респираторах, защитных очках.

24 апреля Минздрав России сообщал об отсутствии информации о том, может ли беременная женщина с подтвержденным коронавирусом передать его ребенку во время беременности.

Источник: Газета Известия

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