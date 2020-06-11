Движение грузовиков ограничили в Мурманской области из-за паводка

Часть трассы в Мурманской области закрыли для грузовиков. Запрет введен в связи с паводком.

Ограничения начали действовать утром 11 июня на участке трассы Кола – Серебрянские ГЭС. В Мурманскавтодоре пояснили, что грузовики не могут проехать дальше 52 км дороги из-за паводков. Об этом сообщает ИА FlashNord.

Срок возобновления движения пока не уточняется. Ожидается, что движение грузовиков откроется с наступлением благоприятных природных условий.

В Свердловской области ограничение движения ввели для грузовиков из-за жары. Фуры не могут проехать по трассам с 10:00 до 22:00. Ограничения не распространяются на пассажирские перевозки, а также на проезд автомобилей, необходимых для работы экстренных служб.