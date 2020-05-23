Движение по улице Дачной в Калининграде откроют в августе

23 мая 2020     12
Движение по улице Дачной в Калининграде откроют в августе

В Калининграде продолжается реконструкция дороги на улице Дачной. Открыть техническое движение по новой магистрали планируют в конце августа, рассказал главный инженер подрядной организации «Балтдормостстрой» Алексей Окулов.

По его словам, открытие технического проезда пройдет в два этапа. Сначала от Московского проспекта до Стрелецкой улицы, а затем оттуда до Гагарина. Перерыв между этапами составит примерно две недели, пишет Калининград.Ru.

Глава комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Олег Кутин рассказал, что на данный момент работы на объекте завершены на 30%. Подрядчик перекладывает сети и готовит основание под дорогу. После открытия движения власти рассчитывают на существенное снижение нагрузки на перекресток Литовского вала и Московского проспекта.

Стоимость реконструкции Дачной улицы составляет 130 млн рублей. Участок протяженностью 986 м планируют сделать двухполосным, ширина полосы при этом составит 3,5 м.

В феврале сообщалось, что реконструкцию участка улицы Гагарина от перекрестка с Орудийной до границ Калининграда планируют закончить в сентябре. Одновременно специалисты будут обустраивать примыкания к Восточной эстакаде.

Источник: Газета Известия

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