Двух боевиков ликвидировали в Ингушетии

Двое боевиков ликвидированы в Республике Ингушетия в ходе контртеррористической операции. Об этом 30 мая сообщает телеканал РЕН ТВ.

Спецоперация по ликвидации прошла в городе Сунжа. Силовики вели огневой бой со злоумышленниками в помещении кафе «Смак», в магазине и хозяйственной пристройке на улице Демченко.

В ходе перестрелки в помещениях начался пожар, к настоящему времени возгорание ликвидировано.

По предварительным данным, пострадавших среди сотрудников спецслужб нет.

22 мая в Дагестане были нейтрализованы шесть боевиков, планировавших теракты. По предварительным данным, боевики действовали в сотрудничестве с международной террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в РФ), согласуя свои действия с ее эмиссаром.

В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что преступники планировали нападения на сотрудников правоохранительных органов и религиозных деятелей, а также вымогательство денег у предпринимателей для финансового обеспечения террористической деятельности.